Can : Après le forfait de Krépin Diatta, Grosse frayeur pour Kalidou Koulibaly

La série noire se poursuit pour Aliou Cissé. Après le forfait de Krépin Diatta et la blessure de Ismaïla Sarr et Bouna Sarr, c'est au tour de Kalidou Koulibaly de rejoindre l'infirmerie. Hier lors du match face à Sassuolo, comptant pour la 15e journée du championnat d'Italie, le capitaine des Lions est sorti sur blessure "suite à des douleurs à la cuisse gauche", indique le club napolitain dans un communiqué. Son coach Luciano Spalletti est presque sûr d'une absence pour le prochain match de Naples. « sa récupération (pour le match de samedi face à l’Atalanta) est très difficile. On va l’évaluer au cours des prochaines heures», a-t-il expliqué. Aliou Cissé va surveiller le dossier de très près. Pilier de la défense des Lions, un forfait de Koulibaly à la Can au Caméroun serait un gros coup dur pour le Sénégal.