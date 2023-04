CAN : Augustin Senghor vise le triplé

Le Sénégal va participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec l’ambition de conserver son titre de champion en terre ivoirienne et pour les trois autres éditions à venir, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor.





‘’L’objectif est la conservation de notre trophée. Il est clair que nous sommes l’équipe à abattre (…) mais tout le monde y travaille. Il y a une dizaine d’équipes de qualité qui va nous bousculer, mais nous saurons être là avec humilité. Nous allons tout faire pour conserver ce trophée au moins deux ou trois fois avant que cela ne reparte dans d’autres pays’’, a-t-il soutenu.





Le président de la Fédération sénégalaise de football s’exprimait lors d’un entretien accordé à l’APS.





Augustin Senghor a notamment salué les performances du sélectionneur national Aliou Cissé. ‘’Depuis qu’il est à la tête de l’équipe, le Sénégal s’est toujours qualifié avant l’heure. Il n’a pas connu de défaite en matches éliminatoires. Et c’est important de se qualifier vite et de lancer un message en tant que tenant du titre à toute l’Afrique'’, a-t-il dit.





‘’Le coach aura le temps de passer en revue ses joueurs et de préparer son équipe. Nous aurons assez de recul pour organiser cette compétition en faisant des voyages en Côte d’ivoire et attendre sereinement le tirage pour voir dans quelle ville nous serons’’, a poursuivi Me Senghor.