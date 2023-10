CAN Côte d’Ivoire 2023 : Cometrip propose des packages spéciaux pour les supporters (communiqué)

La Coupe d'Afrique des Nations est de retour, et cette fois, la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Cette compétition prestigieuse rassemble les meilleures équipes nationales du continent africain pour s'affronter dans un tournoi de football époustouflant. Pour les fans passionnés de football, c'est une opportunité incontournable de vivre l'action en direct, et Cometrip est là pour les aider à vivre cette expérience unique. La plateforme de voyage a mis en place des packages exclusifs pour les personnes désireuses de se rendre en Côte d'Ivoire et de soutenir leur équipe préférée.





La Coupe d'Afrique des Nations : Un Événement Sportif Majeur





La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est l'un des événements sportifs les plus prestigieux du continent africain. Elle réunit les 24 meilleures équipes nationales, offrant aux fans de football un spectacle inoubliable. En 2023, la Côte d'Ivoire a l'honneur d'accueillir cet événement emblématique, et les préparatifs sont en cours pour en faire une édition inoubliable.





Cometrip : Votre Pass pour la CAN en Côte d'Ivoire