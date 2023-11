Can Côte d’Ivoire-2023 : La Caf fixe les prix des billets

La billetterie en ligne de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d’Ivoire-2023 sera lancée le samedi 11 novembre 2023 par la Confédération africaine de football (CAF). Les prix des billets vont de 5 000 FCFA (environ 8 dollars US) pour la catégorie trois (3), 10 000 FCFA (environ 16 dollars US) pour la catégorie deux (2) à 15 000 FCFA (environ 24 dollars US).







Ainsi 25 % des billets de la phase de groupes seront disponibles pour cette phase de vente afin que les fans puissent réserver leurs places pour la 34e édition de la fête biennale du football.





Les fans auront la possibilité d'acheter des billets pour la phase de groupes avec une possibilité de six billets pour chaque ménage.