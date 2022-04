Can Côte d’Ivoire 2023 : La CAF rassurée par l’état d’avancement des travaux

À 445 jours de l'inauguration de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2023, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était en visite, ce lundi, en Côte d'Ivoire, pays organisateur.





« Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure, a lâché le patron du foot africain à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition. [...] Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste quelques problèmes encore à régler. »