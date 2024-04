CAN Côte d’Ivoire 2023 : Patrice Motsepe révèle les bénéfices astronomiques engrangés par la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a accordé récemment une interview à France 24, lors de son séjour à Rabat au Maroc.







Le Sud-Africain a évoqué la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Une compétition qui, d’après lui, est la « plus réussie » de toute « l’histoire du football africain ». C'est aussi la plus rentable.









« On a gagné plus de 80 millions de dollars »





« On a gagné plus de 80 millions de dollars », a révélé Patrice Motsepe. Les éditions précédentes ont rapporté « à peu près 4 millions de dollars » compare le patron de l’instance faîtière du football africain.





Il précise que ces bénéfices engrangés pendant la CAN sont distribués aux 54 pays membres de la Confédération africaine de football pour développer le sport roi. « L’un de nos objectifs, c’est de leur donner plus d’argent à l’avenir », a poursuivi le Sud-Africain.





En somme, la CAN Côte d’Ivoire 2023 a été une franche réussite. « 2,2 milliards de spectateurs partout dans le monde », ont suivi des matchs de la compétition. Le nombre de sponsors a doublé, passant de 60 à 120. On a eu « un record de spectateurs dans des continents où nous n’étions pas présents historiquement », s’est réjoui Patrice Motsepe.





Pour qu’une équipe africaine remporte la Coupe du monde 2026