CAN de beach soccer : Des dirigeants veulent une candidature sénégalaise

Des dirigeants du beach soccer ont fait part de leur espoir de voir la Fédération sénégalaise de football (FSF) présenter sa candidature à l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations de la discipline au Sénégal.



"Oui, notre pays doit être candidat à l’organisation d’une CAN", a dit dimanche à l’APS le sélectionneur national, Ngalla Sylla, informant avoir tenu les mêmes propos dans les journaux sénégalais.

Désigné pour abriter la phase finale de la CAN de beach soccer en 2020, l’Ouganda a déclaré forfait, a annoncé la CAF lors de la réunion de son Comité exécutif, mardi dernier.

Pour le technicien sénégalais, cette ambition d’abriter la CAN de beach soccer "est une demande nationale".

"Quand on s’entraîne, des fans viennent nous demander à quand il y aura des matchs de très haut niveau et l’organisation d’une phase finale de CAN", a-t-il expliqué.

La Fédération sénégalaise de football a fait beaucoup d’efforts en permettant la réception de l’équipe du Maroc et du club Marseille beach team, l’année dernière, a rappelé le technicien.

"Après ces matchs amicaux et le match éliminatoire contre le Cap- Vert, il faut abriter une phase finale CAN que le Sénégal a remportée à cinq reprises", a-t-il suggéré. Il a relevé que la balle est dans le camp des autorités nationales, le ministre des Sports et son collègue du Tourisme.

Bilal Sène, le chargé du football spécifique à la Ligue de football de Saint-Louis (nord), a abondé dans le même sens.

Dans un courrier envoyé à la FSF, il a émis le souhait de voir le Sénégal se substituer à l’Ouganda qui a déclaré forfait pour l’organisation de la CAN de beach soccer prévue en 2020.

En plus du Sénégal, il a indiqué que la ville de Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal, est le lieu indiqué pour abriter cette compétition.

Dans des entretiens avec des médias, le promoteur du beach soccer sénégalais, Ibrahima Ndiaye dit Chita, ne manque jamais une occasion pour appeler à une candidature du Sénégal à la tenue de cette compétition à domicile.

Actuellement, Ndiaye est le Manager de l’équipe nationale après en avoir été sélectionneur national.