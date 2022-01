Can : Découvrez la place d'Aliou Cissé dans le classement des coachs les mieux payés

L'entraîneur des Lions du Sénégal est dans le top 10 des sélectionneurs les mieux payés de la CAN 2022 au Cameroun.



Aliou Cissé occupe la 8e place avec un salaire mensuel de 23 800 € soit 15.?626.?814 Fcfa, rapporte Rewmi Quotidien qui reprend Afrikmag.



En tête du classement, il y a le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, qui gagne près de 78 300 euros mensuels.



Carlos Queiroz, qui œuvre désormais sur le banc de l’Égypte, arrive en 2e position avec un salaire de 74 800 €/mois.



Djamel Belmadi de l’Algérie pointe à la 3e marche du podium africain sur la fiche de paie avec 57 300 €/mois.



S’en suivent les coachs Antonio Conceiçao (Cameroun, 52 000 €/mois), Patrice Beaumelle (Côte d’Ivoire, 30 900 €/mois) et Milovan Rajevac (Ghana, 26 500 €/mois).



Viennent ensuite Corentin Martins (Mauritanie 26 500 €/mois), Aliou Cissé (Sénégal, 23 800 €/mois) et Kaba Diawara (Guinée, 17 600 €/mois).