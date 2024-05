CAN des amputés : Khady Diène Gaye interpellée

Les Lions du Sénégal de football pour amputés préparent la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Égypte du 17 au 28 mai. A une semaine du début des joutes, le capitaine de l’équipe nationale des footballeurs amputés, El Hadji Mamadou Barro Ba, interpelle la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, pour sauver la première participation sénégalaise à ce tournoi.



« Nous sommes en face d’un blocage assez étonnant. Le coach et son staff ont fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions physiques et tactiques. C’est le moment de rappeler aussi que nous louons à chaque fois le terrain pour nos entraîneurs. Malgré nos maigres moyens, nous essayons de faire ce petit sacrifice pour notre pays, pour le drapeau », explique-t-il dans un entretien accordé à Enquête.



Le Lion d’ajouter : « Maintenant, pour le tournoi du Caire, la balle est dans le camp des autorités. A l’heure actuelle, nous sommes en face d’un problème concernant les billets d’avion et l’hébergement » avant de poursuivre :



« Normalement, nous devons nous rendre au Caire, avec une délégation d’une vingtaine de personnes ou plus. Mais, à ce rythme, nous serons obligés de revoir à la baisse l’effectif. Mais si jamais cela est fait, nous serons handicapés pour la compétition ».



Ba et ses coéquipiers espèrent une réaction rapide des nouvelles autorités.



Le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie du Libéria, du Maroc et de l’Ouganda. Les demi-finalistes se qualifieront d’office à la prochaine Coupe du monde prévue en 2026.