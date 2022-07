CAN féminine 2023/Maroc-Sénégal : choc à l’allure de finale pour la première place de la poule A

Elles sont sur une série de deux victoires en autant de sorties et ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2023. L’équipe nationale du Sénégal et celle du Maroc, pays hôte, qui dominent la poule A, se retrouvent ainsi pour la troisième journée et leur dernière rencontre de la première phase de cette compétition.



Un match, prévu à 20 heures au Stade Moulay Abdallah de Rabat, qui s’annonce comme une finale pour déterminer la meilleure équipe de la poule A.



Les deux formations sont, certes, déjà qualifiées pour le prochain tour de la Can, mais l’enjeu est de taille. Chaque équipe veut faire un carton plein et terminer leader du groupe. Une position qui pourrait non seulement doper leur mental, mais permettra d’hériter en quarts de finale d’une équipe supposée plus faible.



Actuellement, le Sénégal et le Maroc sont à égalité parfaite. Chacune totalise 6 points+3. Mais le Maroc est avantagé par sa meilleure attaque avec 4 buts contre 3 pour le Sénégal. Les Lions peuvent quant à elles compter sur leur défense qui n’a pas encore pris de buts dans cette compétition.