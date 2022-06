Préparation-Can Féminine: Le Sénégal battu par le Cameroun

Can Feminine, le Sénégal battu par le Cameroun

L’équipe nationale féminine de football du Sénégal s’est inclinée (0-1), samedi, lors de son deuxième match amical international contre le Cameroun, qui l’a déjà tenu en échec (2-2) lors d’une première confrontation.

‘’Nous n’avons pas été ridicules, nous sommes tombés sur une belle équipe du Cameroun’’, a réagi le technicien sénégalais à la fin de la rencontre, tout en se félicitant de l’engagement dont ont fait montre ses joueuses, malgré la défaite.

Il a relevé l’intensité qui a marqué les deux matchs disputés contre les Lionnes Indomptables

Les Filles commencent à monter en puissance, a indiqué le technicien sénégalais, se réjouissant d’avoir vu ses joueuses répondre présent au niveau des duels et de l’impact physique.

‘’Perdre contre l’équipe du Cameroun n’est pas une honte, nous avons essayé, mais nous n’avons pas pu égaliser’’, a-t-il expliqué, appelant à ‘’tirer les bonnes leçons de ces deux rencontres’’.

Mame Moussa Cissé a aussi évoqué ‘’la gestion émotionnelle’’ des débuts de match qu’il faut corriger.

Il y a une générosité, une solidarité de tous les instants dans cette équipe du Sénégal, s’est félicité l’entraîneur national, content de voir l’équipe du Sénégal féminine se produire à l’extérieur devant un stade comble. ‘’Depuis mon retour à la tête de cette équipe en 2019, c’est la première fois que mon équipe joue devant autant de monde’’, s’est-il réjoui en conférence de presse.

Il a souligné que le voyage au Cameroun a été utile dans le cadre de la préparation de la CAN 2022. Il estime que le Sénégal qui fera son retour à la CAN après 10 ans de traversée de désert, va sortir ragaillardi des deux matchs de préparation contre le Cameroun.

Les Lionnes sont logées dans la poule A, en compagnie notamment du Maroc, pays organisateur. En plus du Maroc et du Sénégal, la poule A comprend le Burkina Faso et l’Ouganda.

L’édition 2022 de la CAN féminine, qui se déroulera à Casablanca et Rabat, va marquer la deuxième participation du Sénégal à cette compétition.