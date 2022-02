CAN Féminine Maroc 2022 : Les Lionnes seront de la partie

Au moment où l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade était au centre de tous les regards, une rencontre importante avait lieu à plus de 1300 kilomètres. Les lionnes du Sénégal affrontaient les Aigles du Mali pour le match retour du dernier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations Féminines (CAN) Maroc 2022. Pour rappel, les protégées de Mame Moussa Cissé avait remporté le match aller à Thiès, sur le score d’un but à zéro.





Au terme du temps règlementaire, la sélection sénégalaise était menée sur le même score qu’au match précédent (1-0). La séance des tirs au but s'imposait pour savoir qui des deux équipes participera à ce rendez-vous du football africain prévue du 2 au 23 juillet 2022.









Dans cet exercice, les lionnes se montrent plus adroites et remportent la séance sur le score de 3 buts à 2. L’équipe nationale féminine se qualifie pour la deuxième fois en phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations. Leur première participation remonte à 2012 lors de la compétition organisée par l'Afrique du Sud. Les Sénégalaises avaient perdu les trois rencontres de groupe en encaissant 7 buts et en marquant aucun.