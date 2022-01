CAN : Koulibaly menace de quitter la Tanière

Le patron de la défense des Lions est dans tous ses états. Kalidou Koulibaly, qui est toujours en isolement, a même menacé de quitter la Tanière.



La raison ? La CAF a refuser d’effectuer sur lui des prélèvements lors des tests Pcr, rapporte le quotidien sportif Record dans sa livraison de ce jeudi.



Hier, à la suite de l’équipe guinéenne, le défenseur du Napoli a souhaité se faire tester comme tous ses coéquipiers à l’avant-veille du match Sénégal-Guinée.



Mais, sa demande sera rejetée par l’équipe médicale de la CAF qui lui a opposé une fin de non-recevoir.



Pour les médecins, Koulibaly n’est pas encore apte à jouer ce match et qu’il doit se faire tester à nouveau 48 heures après son dernier test de jeudi dernier.



Il s’en est suivi une altercation entre le joueur et l’équipe médicale de la CAF.



Koulibaly a interpellé Me Augustin Senghor et lui a fait savoir que, depuis pratiquement un mois, il était à la disposition de son pays et s’il ne joue pas ce match contre la Guinée, ce n’est pas la peine qu’il reste dans la Tanière.