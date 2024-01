CAN : Lady Ponce dézingue El Hadji Diouf après ses propos sur le Cameroun, Francis Ngannou agacé

El Hadji Diouf en prend encore pour son grade après avoir comparé le Cameroun à « l’hôtel continental ». La chanteuse Lady Ponce, visiblement très irritée par les propos du Sénégalais trouve que ce dernier n’a aucun égard pour le Cameroun, alors qu’il n’a jamais rien remporté avec les Lions de la Téranga.







« Réduire notre pays à un hôtel est un manque de respect »





« Lui c’est qui svp ? Excusez-moi , je ne me rappelle pas vraiment de lui, c’est maintenant tout le monde qui parle mal à notre continent ? Nous avons 5 étoiles ! Ce Monsieur a quel trophée avec son équipe nationale ? Alors petit, jaloux, il arrive des moments de reconstruction à chaque équipe, y compris à la toute meilleure qu’est la nôtre. Alors réduire notre pays à un hôtel est un manque de respect. Tu aurais pu te limiter à la performance de nos joueurs sans réduire notre pays à un hôtel », a déclaré la chanteuse camerounaise. Elle lui a ensuite rappelé que les Lions indomptables du Cameroun ont remporté leurs "deux dernières CAN" en « corrigeant à chaque fois le Sénégal ».





« Nous ne sommes pas dans la même catégorie »





« Alors (Monsieur le ) prétentieux, va te faire voir d’ailleurs. Nous ne sommes pas de la même catégorie », a-t-elle assené pour conclure.





Son compatriote Francis Ngannou n’a pas cité nommément El Hadji Diouf, mais il n’apprécie pas les critiques contre les Lions indomptables.





Dans le même temps, le champion des Arts Martiaux Mixtes (MMA), reconnaît que c’est aussi la faute de l’équipe qui ne se fait plus respecter en Afrique.





« Jusqu’à ce que n’importe qui nous parle n’importe comment »





« Nous sommes en train de perdre le L majuscule sans lequel nous ne sommes plus Lion indomptable, mais juste un lion parmi tant d’autres. Jusqu’à ce que n’importe qui nous parle n’importe comment. Que "Oh, ils se prennent pour le continent, oh dites à Ngannou de supprimer ça (je ne supprime rien et si ça t'énerve, tu sautes tu cale en l’air)" ; comme si on n’était plus une menace. Et pendant ce temps nous leur donnons raison. Il est temps de retrouver notre férocité , notre détermination, notre Hèmlé pour ne plus être confondu », a exhorté le champion des Arts Martiaux Mixte.





Pour lui, il est clair que le « charisme et le nom » des Lions indomptables sont « menacés » , de même que « l’héritage de Roger Milla et de Samuel Eto’o ».