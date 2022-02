CAN : le Cameroun éliminé à domicile, l'Égypte défiera le Sénégal en finale

L'Égypte s'est imposée aux tirs au but ce jeudi face au Cameroun (0-0, 3 t.a.b à 1) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au stade d'Olembé à Yaoundé. Aucun but n'a été inscrit lors du temps réglementaire et de la prolongation, dans une partie cadenassée. Les Égyptiens ont remporté la séance des tirs des buts (3-1), grâce notamment à leur portier Gabaski qui a été décisif en arrêtant deux tirs camerounais.



En finale, les Pharaons seront opposés au Sénégal, qui a battu le Burkina Faso mercredi dans la première demi-finale (3-1). L'Égypte, qui détient déjà le record de titres dans la CAN, tentera dimanche (20h) de décrocher un 8e sacre.