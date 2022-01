CAN: Le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2022

Du 9 janvier au 6 février, le continent africain vibre pour la CAN. La Coupe d’Afrique des Nations, organisée cette année par le Cameroun, réunit 24 nations du continent qui vont se disputer le trophée, remis en jeu par l’Algérie, tenante du titre. Retrouvez ici le classement des buteurs de la compétition.

La CAN est lancée ! Le match entre le Cameroun, pays hôte de la compétition, et le Burkina Faso a marqué dimanche 9 janvier le point de départ de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2022. Pendant un mois et jusqu’au 6 février prochain, le continent africain va vibrer au gré des matches, disputés dans cinq villes du pays (Yaoundé, Daoula, Bafoussam, Garoua, Limbé) et malgré l’évolution préoccupante de la pandémie de Covid-19 ; La Confédération africaine de football (CAF) a instauré un protocole qui vise à éviter les reports de rencontres, dans lequel il est précisé qu’une nation devra jouer dès lors qu’elle dispose de onze joueurs disponibles.

L’Algérie, tenante du titre, remet sa couronne en jeu et de nombreuses sélections prétendent à sa succession. Avec un doublé lors du match d’ouverture, le buteur des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, a parfaitement lancé les débats. Voici le classement des buteurs actualisé au fil de l’eau.

Le classement des buteurs

6 buts : Vincent Aboubakar (Cameroun)

3 buts : Ibrahima Koné (Mali), Karl Toko-Ekambi (Cameroun)

2 buts : ?Gabadinho Mhango (Malawi), Ibrahima Koné (Mali), Wahbi Khazri (Tunisie), Ahmed Mogni (Comores), Sofiane Boufal (Maroc), Jim Allevinah (Gabon), Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire), Ablie Jallow (Gambie), Musa Barrow (Gambie)

1 but : Gustavo Sangaré (Burkina Faso), Hassane Bandé (Burkina Faso), Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire), Julio Tavares (Cap-Vert), Sadio Mané (Sénégal), Issiaga Sylla (Guinée), Aaron Boupendza (Gabon), Samuel Chukwueze (Nigeria)?, Dawa Hotessa (Éthiopie), André Ayew (Ghana), Ishmael Wadi (Zimbabwe), Selim Amallah (Maroc), Taiwo Awoniyi (Nigéria), Moses Simon (Nigéria), Walieldin Khedr (Soudan), Mohamed Salah (Égypte),? Hamza Mathlouthi (Tunisie), Seifeddine Jaziri (Tunisie), Sebastien Haller (Côte d’Ivoire),? Musa Kamara (Sierra Leone), Alhaji Kamara (Sierra Leone), Esteban Obiang (Guinée équatoriale), Zakaria Aboukhlal (Maroc), Kelechi Iheanacho (Nigeria), Kudawashe Mahachi (Zimbabwe), Cyrille Bayala (Burkina Faso), Garry Rodrigues (Cap-Vert), Getaneh Kebede Gebeto (Éthiopie), Naby Keita (Guinée), Knowledge Musona (Zimbabwe), Achraf Hakimi (Maroc), Richmond Boakye (Ghana), Alexander Djiku (Ghana), Ben Nabouhane (Comores), Umar Sadiq (Nigeria), Troost-Ekong (Nigeria), Mohamed Abdelmonem (Égypte), Franck Kessie (Côte d’Ivoire), Ibrahim Sangaré (Côte d’Ivoire), Sofiane Bendebka (Algérie), Pablo Ganet (Guinée équatoriale), Massadio Haidara (Mali), Youssef Msakni (Tunisie), Bertrand Traoré (Burkina Faso).