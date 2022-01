CAN : Le coup de gueule de Sadio Mané

Très remonté après le nul contre la Guinée (0-0) en Coupe d’Afrique des Nations, l'attaquant du Sénégal Sadio Mané a poussé un coup de gueule.





Le joueur de Liverpool s’est plaint du calendrier imposé à son équipe et de la qualité de la pelouse.





"Ce n'est pas du tout évident et je pense que c'est malheureux, il faut le reconnaître. Jouer deux fois de suite à 13 heures, alors qu'il y a des équipes qui n'ont même pas joué à cette heure... Je vois qu'ils décalent leurs matchs. Ce n'est même pas équitable', a regretté Mané.





Et de pester dans le quotidien sportif Record : "Il y a aussi le contexte, ce n'est pas du tout évident. On n'est pas du tout contents. Et ce qui est aussi déplorable, c'est que le terrain était sec, il n'était même pas arrosé. Ce ne sont pas des excuses, mais ce sont surtout des choses à améliorer".