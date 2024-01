CAN : Le gardien égyptien El Shenawy forfait pour le reste du tournoi

Comme lors de la dernière édition au Cameroun, l'Égypte continuera la CAN sans son gardien titulaire, Mohamed El Shenawy. En effet, l'expérimenté gardien de but âgé de 35 ans, victime d'une luxation de l'épaule, a déclaré forfait pour le reste du tournoi. Mohamed Abou Gabal, surnommé "Gabaski", qui l'avait remplacé lors de la CAN au Cameroun, sera titulaire pour le prochain match de l'Égypte.