CAN : Les inquiétantes statistiques des Lions après 3 matchs

Malgré une équipe et une ligne d’attaque sur le papier séduisantes, l’équipe nationale du Sénégal peine dans l’animation offensive depuis le début de la CAN.



Pis, les joueurs ont un rendement assez inquiétant. Qualifiés pour les 8e de finale, les Lions n’ont inscrits qu’un seul but (marqué sur pénalty) sur trois matchs joués.



Le coach a utilisé 22 joueurs qui ont tenté 15 tirs dont 7 cadrés, 454 passes, 4 passes clés, 143 duels pour un but marqué en trois matchs.



Dans le détail, rapporte Record, les Lions se sont procuré 7 occasions franches, soit 22% de réussite.



Sur l’ensemble des trois matchs, Gana Guèye et Cie ont eu 56% de possession de balle. Sur 15 frappes, Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont cadré que 7. Ils ont 454 passes, soit 82% de réussite.



Sur 13 attaques rapides, les poulains de Cissé n’ont pas été mordants puisque seuls 21% de ces attaques sont allées jusque dans la surface de réparation adverse. Sur les duels, ils ont réussi 56% des 143.



Trois joueurs ont écopé d’un carton jaune. Il s’agit de Cheikhou Kouyaté suspendu pour les 8e, Keita Baldé et Papa Guèye.