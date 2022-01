CAN : Les primes des Lions (déjà) payées

Les Lions ont reçu leurs primes, depuis lundi dernier, pour la CAN 2022 au Cameroun. L’annonce est faite par le ministère des Sports.



«Les primes sont payées ce lundi. Il s'agit des primes de qualification, de participation et de sélection. L'avion qui doit les transporter est aussi prêt. C'est dire que toutes les conditions sont réunies pour l'équipe. L’État a mobilisé les moyens. La Fédération a également fait tout le travail…», a déclaré Matar Bâ dans Les Échos.



Finaliste malheureux en 2019, l’équipe du Sénégal, aura droit à un budget global de plus de 5,2 milliards FCFA, pour aller chercher le titre continental, pour la première fois de son histoire.



Ce montant inclut tous les frais liés à la prise en charge de l’équipe nationale, mais aussi au paiement des primes de participation et autres primes de performance durant la compétition.