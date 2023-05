Can U 17 2023 : le Sénégal corrige l’Algérie devant son public et se qualifie pour les quarts de finale

L’équipe nationale du Sénégal des moins des 17 affrontait ce mardi celle de l’Algérie en match comptant pour la 2ème journée du groupe A. Dans ce duel pour la première place, c’est le Sénégal qui a eu le dernier mot en battant sèchement l’Algérie (3-0).





Cette importante victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale, les Lionceaux la doivent à leur capitaine Amara Diouf auteur d’un doublé. Le jeune sociétaire de Génération Foot, a d’abord ouvert le score de la tête suite à un beau centre de Lassina Traoré (45+4).





En seconde période, les protégés de Serigne Saliou Dia mettent la pression sur la défense algérienne assez fébrile. Et à la 59ème minute, Omar Sall, le virevoltant attaquant des lionceaux qui filait au but, est fauché par le gardien algérien.





Chargé du penalty, Amara Diouf ne tremble pas et marque le 2ème but du Sénégal.





Plus organisée et plus incisive dans ses actions offensives, l’équipe du Sénégal enlève tout suspense au match en marquant un 3ème but par Mamadou Savané.





L’attaquant du centre AFAT de Thiès, qui venait tout juste d’entrer en jeu, marque sur une superbe passe d’Amara Diouf.





Avec une belle maîtrise collective, le Sénégal enchaîne une 2ème victoire et décroche sa qualification pour les quarts de finale.