Can U 17: Le Sénégal atomise l'Afrique du Sud et decroche une double qualification

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans sera au rendez-vous des demi-finales de la Can et de la phase finale de la Coupe du monde. Les Lionceaux ont corrigé, mercredi, l'Afrique du Sud (5-0) en quarts de finale de la Can. En difficulté en debut de match à cause de la bonne organisation de l'équipe Sud-Africaine qui avait montré de bonnes choses dans les 30 premières minutes, les partenaires de Serigne Fallou Diouf vont faire sauter le verrou sud africain. Les Lionceaux vont d'abord bénéficier de deux coups de pousse de la défense sud africaine qui a marqué deux buts contre son camp.





C'est Waylon Renecke qui marque contre son camp (35), avant que

Benjamin Wallis ne l’imite (39). Complètement sonnés par ces buts, les jeunes Bafana-Bafana vont encaisser un 3ème but marqué par Mamadou Lamine Sadio d'une belle frappe du gauche(44eme).





En huit minutes, les hommes de Serigne Saliou Dia ont réussi à enlever tout suspense à la rencontre en menant 3-0. En seconde période, les Lionceaux continuent leur festival offensif notamment Amara Diouf. Le capitaine des Lionceaux, impliqué dans les deux premiers buts, s’offre un doublé (54ème et 71ème) portant son compteur personnel à 5 buts.





Avec cette belle victoire, l'équipe du Sénégal decroche une double qualification pour le carré d'as de la Can et la phase finale de la Coupe du monde.