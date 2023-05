Can U 17: Sénégal / Burkina Faso et Maroc / Mali, les affiches des demi-finales

On connaît l'affiche des demi-finales de la Can des moins des 17 ans. Comme leurs aînés lors de la Can 2022 au Cameroun, les Lionceaux du Sénégal affronteront le Burkina Faso. Les jeunes étalons ont battu, ce jeudi, le Nigeria (2-1).





Le Burkina Faso doit sa victoire à son milieu de terrain Aboubacar Sidiki Camara qui a marqué un doublé (45eme et 57ème). Le Nigeria a réduit le score par Abdulahi (67).