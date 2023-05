Can U17 2023 : Le Sénégal défie l’Algérie pour la première place





Victorieux du Congo Brazzaville (1-0) lors de la première journée, le Sénégal défie, ce mardi, l'Algérie pour la première place du groupe A. Les lionceaux, qui avaient souffert dimanche avant de venir à bout des Diables Rouges du Congo, doivent hisser leur niveau de jeu face au pays organisateur qui aura tout son public derrière lui.





En effet, cette équipe algérienne qui a démarré par une belle victoire sur la Somalie (2-0), voudra enchaîner une 2ème victoire devant son public pour assurer sa qualification avant son dernier match.





Pour battre les protégés de Serigne Saliou Dia, l’Algérie va miser encore sur sa jeune star Meslem Anatouf auteur d’un doublé contre la Somalie. Le Sénégal, de son côté, va compter sur sa solidité défensive incarnée par le jeune gardien Serigne Diouf qui avait arrêté un penalty contre le Congo.





C’est un match aux enjeux multiples qui attend Amara Diouf et ses partenaires ce mardi à partir de 14 h 00, car le vainqueur ferait un pas important vers une double qualification demi-finale Can U17 et phase finale Coupe du monde U 17.