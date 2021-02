CAN U17 : L'arbitre sénégalais El Hadj Amadou Sy sélectionné

L’arbitre sénégalais, El Hadj Amadou Sy, va officier durant la CAN U17 qui aura lieu au Maroc en mars, a appris l’APS.

La présence de ce jeune officiel confirme la bonne santé de l’arbitrage sénégalais qui ne rate aucune compétition continentale.Deux arbitres sénégalais, Adalbert Diouf (central) et Adja Isseu Cissé (assistante), sont présents à la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie (14 février au 6 mars),Ils auront à leurs côtés l’instructeur Malang Diédhiou et l’instructeur physique Mademba Mbacké.Issa Sy a officié lors du dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN) remporté par le Maroc.La Fifa quant à elle a fait appel au trio constitué de Maguette Ndiaye, d’El Hadj Malick Samba et de Djibril Camara pour la Coupe du monde des clubs à Doha (Qatar).