Can U17 : Le Mali surprend le Cameroun et file en quarts

Comme le Sénégal et le Maroc, le Mali a confirmé son statut de favori de cette CAN U17 organisée en Algérie. Opposé cette après-midi au Cameroun champion d'Afrique en titre, le Mali s'est imposé avec la manière (2-0).





Dans une rencontre serrée, les Aiglons ont fait preuve de patience pour décrocher leur 2e victoire de groupe. Plus techniques et plus créatifs, ils ont réussi à piéger les Lionceaux indomptables, dans les cinq dernières minutes de la partie.





C'est Mahamoud Barry qui ouvert le score à la 86e mn. Les Camerounais n'ont pas eu le temps de réagir que Mamadou Doumbia vient porter l'estocade, en marquant le 2e but, sur une belle frappe enrôlée (90+5).





Avec cette victoire de prestige, le Mali termine à la 1re place dans ce groupe C constitué de trois équipes, depuis l'exclusion du Soudan du Sud pour fraude sur l'âge.