CAN U17 : Le Maroc bat le Nigeria et file en quarts de finale

L'équipe nationale du Maroc des moins des 17 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN de la catégorie, en battant le Nigeria sur un score de 1 but à 0. Ce résultat est d'autant plus remarquable que le Nigeria, cinq fois champion du monde U17, était considéré comme le grand favori du groupe B.





Les jeunes Marocains ont pris l'avantage très tôt dans le match, grâce à un but contre son camp du défenseur nigérian Tochukwu Ogboji (2e). Malgré une forte domination de l'équipe nigériane qui a raté de nombreuses occasions, le score est resté inchangé.





Cette victoire permet au Maroc de valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition. C'est un grand succès pour les Lionceaux de l'Atlas qui pourront aborderont leur dernier match de groupe avec plus de sérénité.