Can U17 : Le Sénégal affronte la Zambie en amical

L’équipe nationale du Sénégal des U17 est déjà en terre algérienne depuis samedi, avec l'ambition de faire mieux qu'en 2011 et 2019 où les Lionceaux n'ont pas franchi la phase de groupes. La sélection U17 en est à sa 3e Can. Les Lionceaux sont logés dans le groupe A avec le pays organisateur, l’Algérie, la Somalie et le Congo. Les poulains de Serigne Saliou Dia tenteront de terminer la phase préparatoire sur une bonne note, aujourd’hui, en match amical contre la Zambie à 14 h.





Le Sénégal entre en lice le 30 avril contre le Soudan, avant d'affronter l’Algérie 2 mai et la Somalie 5 mai. La compétition qui devait se tenir en 2021 au Maroc a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Le Mali, le Ghana, le Nigeria et la Gambie sont les nations les plus titrées avec deux trophées gagnés chacune.