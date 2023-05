Can u17: le Sénégal connaÎt son adversaire pour les quarts de finale

L'équipe nationale du Sénégal des moins des 17 connait son adversaire pour les quarts de finale de la Can.



Les partenaires d'Amara Diouf, qui ont remporté leurs trois matchs de poule, affronteront l'Afrique du Sud mercredi. Les sud-africains, battus cet après-midi par le Nigeria (2-3), ont terminé 3ème du groupe B.



On peut donc dire que les choses sérieuses commencent pour les hommes de Serigne Saliou Dia qui doivent vaincre l'Afrique du Sud pour décrocher une double qualification demi-finale Can et phase finale Coupe du monde.