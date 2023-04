CAN U17 : Le Sénégal entre en lice ce dimanche contre Congo





L’équipe nationale du Sénégal des moins des 17 ans entame la Can de la catégorie ce dimanche en Algérie contre l’équipe du Congo Brazzaville. Les lionceaux, qui participent dans cette compétition pour la troisième fois de leur histoire après celles de 2011 et 2019, seront très attendus au vu des résultats actuels du football sénégalais qui a remporté la Can senior, le Chan et la Can junior.





Une pression qui peut être un atout pour les hommes de Serigne Saliou Dia qui ont une bonne bonne préparation au cours de laquelle ils ont battu le tenant du titre Cameroun à deux reprises (1-0 et 3-1).





Toutefois, le Sénégal, qui n’a jamais franchi le premier dans cette compétition, devra bien lancer son tournoi face aux Diables Rouges du Congo avant de défier le pays organisateur l’Algérie qui a battu en match d’ouverture la Somalie (2-0).