Can U17 : Les Lionceaux dans une poule de feu

L’équipe nationale du Sénégal des U17 est logée dans la poule C de la Can de la catégorie, prévue du 13 au 31 mars prochain au Maroc. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi.Les poulains de Malick Daff partagent leur groupe avec le Cameroun - champion en titre - le Mali et l’Afrique du Sud.Le Sénégal entre en lice le 15 mars face au Cameroun, avant de croiser le fer avec le Mali, le 18 mars. Leur dernier match de poule est prévu le 21 mars contre l’Afrique du Sud.Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’IvoireGroupe B : Nigeria, Tanzanie, Algérie, CongoGroupe C : Cameroun,, Mali, Afrique du Sud