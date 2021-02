CAN U17 : Les Lionceaux ont reçu leurs primes de qualification

Chaque international U17 a reçu un million cinq cent mille francs (1 500 000 F CFA) soit un montant total de 51 000 000 F CFA. En prélude de cette CAN U17, prévue au Maroc du 13 au 31 mars prochain, les Lionceaux de Malick Daf devraient rentrer dans les prochains jours en regroupement fermé avant de rallier Rabat.Le Sénégal partage la poule C avec le Champion en titre, le Cameroun, le Mali et l’Afrique du Sud. Les autres groupes de cette phase finale sont constitués du pays hôte, le Maroc, qui jouera face à la Zambie, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire dans la poule A. La poule B est composée du Nigeria, de la Tanzanie, de l’Algérie et du Congo.