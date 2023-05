CAN U17 : Macky Sall savoure le “parcours sans faute” des Lionceaux

Après le CAN, le CHAN et la CAN U20, le Sénégal va-t-il réussir la passe de quatre avec la CAN U17. Les lionceaux sont bien partis en Algérie avec des performances insolentes et un qualification au deuxième tour à la clé.