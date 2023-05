CAN U17/Quarts de finale Sénégal-Afrique du Sud : Les Lionceaux pour une double qualification

Le quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, mercredi au stade Nelson Mandela d'Alger, s'annonce comme un match passionnant et crucial pour les deux équipes. Le Sénégal a terminé en tête du groupe A en remportant tous ses matchs, tandis que l'Afrique du Sud a fini troisième du groupe B avec une victoire et deux défaites. Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour les demi-finales de la CAN et pour la Coupe du monde U17.

Le Sénégal a commencé la compétition de manière impressionnante, en battant le Congo 1-0, lors de son premier match. Les Lionceaux ont ensuite enchaîné avec deux victoires contre l’Algérie (3-0) et la Somalie (3-0). Ils ont montré une défense solide (0 but encaissé) et une attaque efficace dans la phase de groupes (7 buts marqués).





L'Afrique du Sud, quant à elle, a connu un parcours plus difficile dans la compétition. Ils ont commencé avec une défaite (2-0) contre le Maroc avant de rebondir avec une victoire (3-2) contre la Zambie.





Cependant, leur dernier match contre le Nigeria s’est soldé par une défaite 3-2.





Le quart de finale entre ces deux équipes au parcours différent sera donc crucial pour les deux nations, car le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales de la CAN et se qualifiera dans la foulée pour la phase finale de la Coupe du monde U17.





Même si les matchs à élimination directe sont toujours difficiles à appréhender, le Sénégal part avec la faveur des pronostics. En effet, les hommes de Serigne Saliou Dia, qui ont été impériaux jusqu’ici, ont largement les moyens techniques pour passer ce cap sud-africain.