CAN U20 : La Gambie atomise Sud Soudan et file au mondial

Après le Sénégal et le Nigeria, la Gambie a validé à son tour son billet pour la coupe du monde des moins de 20 ans. Les jeunes scorpions gambiens ont atomisé en quart de finale une faible équipe de Sud Soudan (5-0).



Auteur de trois buts aux 7ème, 33ème et 47ème , Adama Bojang a été le bourreau des Sud soudanais. Les autres buts ont été marqués par Moises Jarju (28ème) et Mamoudou Bajo (70 ème).



Après un parcours parfait en phase de poule où elle a gagné tous ses matchs, la Gambie décroche ainsi une double qualification en demi-finale et au mondial U 20 en Indonésie. En demi-finale, la Gambie qui n’a pas encore encaissé de but, croisera le fer avec le Nigeria le lundi 6 mars.