CAN U20 : La Gambie rejoint le Sénégal pour une finale de rêve

Le Sénégal, qui s’est aisément qualifié en dominant la Tunisie (3-0), connait son adversaire pour la finale de la Can des moins des 20 ans

.





Il s’agit de la Gambie. Les jeunes Scorpions de la Gambie ont remporté leur duel devant le Nigeria (1-0). Face aux septuples champions d’Afrique, la Gambie a fait preuve de beaucoup d’efficacité pour composter son billet pour la finale. En effet, c’est au beau milieu de la domination nigériane que les U20 gambiens ont marqué l'unique but de la partie par Adama Bojang (7e).





Le jeune attaquant gambien a marqué son 4e but de la compétition et permet à la Gambie d'aller défier le Sénégal en finale. Une finale qui s'annonce très belle. Et pour cause ! Au-delà des relations étroites qui lient les deux pays, leurs deux jeunes équipes ont réalisé un parcours exceptionnel. Le Sénégal, qui a fait le carton plein en remportant tous ses matchs de poule, est actuellement la meilleure équipe de la Can. Avec 12 buts marqués, le Sénégal est la meilleure attaque du tournoi.





De plus, les Lionceaux possèdent la meilleure défense de la compétition. De son côté, la Gambie n’a pas aussi encaissé de but. Ce n'est pas à ce niveau seulement que la Gambie a brillé dans cette compétition. En effet, en plus d'avoir gagné tous les matchs de poule, les partenaires d’Alagie Saine possèdent la 2e meilleure attaque de la CAN avec 10 buts marqués.