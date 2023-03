CAN U20 : Le Nigeria valide son billet pour la Coupe du monde

Après le Sénégal, le Nigeria a, à son tour, validé son ticket pour la Coupe du monde en Indonésie (20 mai-11 juin 2023) en s’imposant devant l’Ouganda (1-0).





Dans une rencontre très physique où les occasions étaient rares, les Flying Eagles ont réussi à contenir l’impact physique des Ougandais. À cinq minutes de la pause, le septuple champion d’Afrique ouvre le score sur un but du défenseur ougandais Ibrahim Juma contre son camp (40e).





En seconde période, en dépit d’une très forte pression des Ougandaises, le Nigeria réussira à conserver sa petite avance et décrocher son ticket pour les demi-finales de la CAN et la qualification pour la Coupe du monde U20.