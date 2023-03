CAN U20 : Le Sénégal est champion d'Afrique

C'est ce que l'on appelle respecter son rang. La sélection nationale des moins de 20 ans du Sénégal a remporté, ce samedi 11 mars, la coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en Egypte. Les garçons de Malick Daf se sont facilement imposés en finale contre la Gambie sur le score de 2 buts à 0.





Les buts ont été inscrits par Souleymane Faye (6e) et Mamadou Lamine Camara (56e). Tout au long du match, les lionceaux n'ont jamais réellement été inquiétés par leur adversaire. La sélection termine cette compétition avec 14 buts et surtout sans encaisser le moindre but.





Mieux encore, cette distinction vient garnir davantage l'armoire à trophées du Sénégal avec la CAN, le CHAN, la CAN de Beach soccer et la CAN des malentendants.