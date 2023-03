CAN U20 : Macky Sall félicite les Lionceaux, après leur qualification en demies

L’aventure continue pour les protégés de Malick Daf. Les Lionceaux se sont imposés, cet après-midi contre le Bénin sur le score d’un but à 0. En plus d’une place en demi-finales, cette victoire est synonyme de qualification pour le prochain Mondial de la catégorie en Indonésie.