CAN U20 : MAROC, GAMBIE ET GHANA QUALIFIÉS, LA MAURITANIE À LA TRAPPE

Le Maroc, la Gambie et le Ghana ont décroché les derniers tickets pour les quarts de finale de la CAN U20, ce lundi après la troisième journée du groupe C.







Le groupe C de la CAN des moins de 20 ans a livré son verdict. Le Maroc termine en tête de la poule grâce à sa facile victoire sur la Tanzanie (3-0). Pressés, les Lionceaux avaient plié la situation dès l’entame grâce à des réalisations de Moubarik (4e, sp), Essahel (8e) et Mouloua (13e). La surprise est venue de la seconde rencontre de la soirée, entre le Ghana et la Gambie. Alors qu’ils avaient rapidement pris l’avantage par Fataw (9e), les Black Satellites ont été renversés par des Gambiens accrocheurs (2-1). Avec quatre points, les perdants terminent parmi les meilleurs troisièmes, au même titre que la Tunisie, et précipitent l’élimination de la Mauritanie et ses trois petites unités au compteur. Les Mourabitounes U20 quittent « leur » CAN dès le premier tour.