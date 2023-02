CAN U20 – Ladan Bosso (sélectionneur du nigeria) : « On n’a pas eu de chance »

Le plateau de cette édition s’annonce relevé avec bon nombre d’équipes habituées à la compétition et surtout à la remporter. C’est notamment le cas dans le groupe A, avec le Nigeria déjà vainqueur de la CAN U20 à sept reprises, un record.



Les Flying Eagles entendent décrocher un huitième sacre sur le sol égyptien mais l’atterrissage a été difficile pour le Nigéria au Cairo Stadium. Une défaite d’entrée contre un Sénégal qui a le vent en poupe, ce qui rend pas fataliste la sélection Ladan Bosso des Flying Eagles qui était face à la presse après le match “Nous allons s’attacher à corriger au plus vite nos erreurs, on a trop gamberger mais je confiance à mon équipe, qui trouvera les ressources mentales pour rebondir”. Le Nigéria s’est incliné 1 à 0 face au Sénégal. Au passage, en marge du match d’ouverture, l’Égypte et le Mozambique se sont neutralisés 0 à 0.



Ce qui rend un peu triste le technicien nigérian à la recherche d’un second souffle déclare “On avait essayé de réparer nos erreurs dans le match, on n’a pas eu de chance, de recul et de sans froid. On s’est même retrouvé à 10 dans les dernières ». Dos au mur, le Nigéria va ferrailler contre le pays hôte, ce Mercredi 22 février.