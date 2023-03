CAN U20 : Pape Demba Diop, soulier d'or

Pour la première fois de son histoire, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans en battant la Gambie 2 buts à 0. Après cette victoire, les lionceaux ont eu des trophées individuels.





Le titre de meilleur buteur de la compétition est décerné à Pape Demba Diop





Le milieu de Zulte Waregem totalise 5 buts. Pape Demba Diop a marqué trois buts contre l’Égypte, un but contre le Mozambique et un but contre la Tunisie. .