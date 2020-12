CAN U20 (Q) : qualification historique de la Centrafrique, le Cameroun sort le Congo

Les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans se poursuivaient ce jeudi en zone UNIFFAC (Afrique centrale). En raison du forfait du Tchad, le groupe A était composé uniquement de la Guinée Equatoriale, hôte du tournoi qualificatif, et de la Centrafrique, qui jouaient donc leur destin sur un seul match.







Vainqueurs 2-1 en terre ennemie, les Fauves U20 ont créé la surprise et ont offert à la Centrafrique une première qualification à la CAN toutes catégories confondues ! Christian Yawenendji (14e) et Isaac Ngoma (56e) ont marqué malgré la réduction du score trop tardive de Pedro José Obiang pour les hôtes.





Le Cameroun gagne et attend





Dans l’autre groupe, après son match nul face à la RD Congo (1-1), le Cameroun a disposé du Congo sur le score de 3-1. Ce succès élimine le Congo qui jouera toutefois un rôle important lors du dernier match de la poule samedi face à la RDC. En effet, si elle remporte ce derby sur un score supérieur à 3-1, c’est la RDC qui s’emparera du dernier billet pour la phase finale en zone UNIFFAC. Dans le cas contraire, ce sera le Cameroun.





Les sélections déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN U20 : Mauritanie (pays-hôte), Gambie, Ouganda, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Ghana, Burkina Faso, Centrafrique.