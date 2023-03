Can U23-Match Retour Sénégal-Mali: Le gardien de but du Sénégal, Massamba Ndiaye invite ses coéquipiers à une concentration maximale

L’équipe nationale des U23 a disputé la manche aller contre le Mali ce Mercredi . Les lionceaux ont gagné par 3 -1. La manche retour se jouera au Mali la semaine prochaine. La rencontre de Bamako ne sera pas une promenade de santé. C'est pour cela, que le gardien de but des lions, Massamba Ndiaye a invité ses coéquipiers à la concentration.