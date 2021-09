CAN Volley-ball Dames : Battues 3-0 les Lionnes sont éliminées dès leur 2ème match

Battue sur 3 sets à zéro par le Maroc, l’équipe nationale du Sénégal Dames de Volleyball est éliminée de la CAN de Volley-ball qui se tient actuellement à Kigali au Rwanda.



Les Lionnes ont concédées leur deuxième défaite en deux matchs sur cette phase de groupe de la CAN de Volley-ball. Battue 3-0 par les Super Eagles au premier match, le Sénégal vient de prendre le même score contre les Lionnes d’Atlas.



Cette bataille de Lionnes a été remportée par les Maghrébines qui ont dominé les 3 sets sur les scores respectifs de 25-23, 25-17 et 25-13. Les sénégalaises avaient pourtant bien entamé la partie avant de perdre leur coéquipière Assy tôt dans le premier set. Cette dernière s’est blessée au genou en retombant mal sur ses pieds, sur une balle où elle égalise 13 partout



Les Lionnes de la Téranga joueront demain leur troisième match de la compétition face au pays hôte de la compétition, le Rwanda, vainqueur de ses 2 matchs avec zéro set perdu. Le match aura lieu demain jeudi 16 à 16h00 GMT.