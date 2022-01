Can2021 : Le Mali l’emporte face à la Tunisie au terme d’un match polémique

Le premier match du groupe F opposait le Mali à la Tunisie. Dans ce duel d’aigles, les maliens sont sortis victorieux sur le score d’un but à 0 grâce à une réalisation sur pénalty d’Ibrahima Koné à la 48e minute. A la 74e minute, suite à une frappe de Wahbi Khazri, Moussa Djenepo va toucher le ballon de la main. L’arbitre va dans un premier temps vérifier l’action grâce à la Var et va finalement accorder le pénalty aux tunisiens. Le numéro 10 tunisien va tirer fort sur la droite du gardien mais Ibrahima Mounkoro va bien plonger et détourner le ballon.





Alors qu’on joue la 85e minute, un coup de théâtre va se produire. Janny Sikazwe, l’arbitre zambien, va siffler la fin du match avant de revenir sur sa décision. Bis repetita à la 89e minute, l’arbitre va cette fois-ci mettre un terme pour de bon à ce match alors qu'il reste 15 secondes au temps réglementaire sans compter le temps additionnel. Une décision qui a mis le banc tunisien dans tous ces états. Ils sont venus manifester leur mécontentement devant les officiels au rond central. Des protestations qui ont laissé indifférent l’arbitre principal qui est resté sur sa décision.

Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, les maliens sont revenus sur le terrain pour semble-t-il terminer la rencontre. Une reprise qui devait se faire avec une particularité et pas des moindres. En effet, l’arbitre Zambien a été remplacé par le 4e arbitre. Sans doute encore sous le choque de cette fin de match, les tunisiens n’ont pas refoulé la pelouse. Finalement, le nouvel arbitre a dû officialiser la fin de la rencontre et donner la victoire, encore une fois, à l’équipe du Mali. Un match qui va faire parler.

???? The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



???? Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK