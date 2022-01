Can2021: Privé de ses joueurs essentiels, le Burkina Faso conteste les tests Covid, la Caf réplique !

Le Burkina Faso conteste les Tests Covid à la Can

La délégation burkinabé, qui doit jouer le match d’ouverture de la Can contre le pays organisateur, le Cameroun, ce dimanche 9 janvier au stade Olembé de Yaoundé à 17 h, avait contesté les résultats des tests Covid.





En effet, le Burkina devra jouer le match d’ouverture dans quelques heures sans son entraîneur et cinq de ses joueurs cadres qui ont été testés positifs à la Covid-19.





Toutefois, l’équipe du Burkina Faso a protesté au niveau de la Confédération africaine de football (Caf) via une lettre.









«Les résultats des tests font foi et ne peuvent être contestés»





Le président du jury disciplinaire de la Caf, Raymond Hack, qui a accusé réception de la lettre de protestation envoyée le 8 janvier 2022, soutient que «le jury disciplinaire a établi que les résultats des tests PCR ont été effectués par un laboratoire médical international, indépendant et agréé. Par conséquent, les résultats des tests font foi et ne peuvent être contestés».





Le Burkina Faso est alors obligé de présenter une équipe devant affronter les Lions indomptables du Cameroun.