Carabao Cup : Liverpool élimine Leicester, Chelsea passe à Brentford

Avec une équipe amoindrie et remaniée, Liverpool est venu à bout de Leicester City (3-3, 5-4 tab), mercredi soir à Anfield, en quarts de finale de la Carabao Cup. Les Reds de Jürgen Klopp ont cédé en première période sur un doublé de Jamie Vardy (9e, 13e) et un but de James Maddison (33e), contre un but d’Alex Oxlade-Chamberlain (19e).









Mené 3-1, le club de la Mersey a recollé par Diogo Jota (68e) et Takumi Minamino (95e) avant de remporter la séance des tirs au but. Chelsea sera également au rendez-vous du dernier carré. Les Blues de Thomas Tuchel l’ont emporté à Brentford (2-0) sur un csc de Pontus Jansson (81e) et un penalty de Jorginho (85e). Enfin, Tottenham passe en prenant le meilleur à domicile sur West Ham United (2-1).