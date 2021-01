Carabao Cup : Man City s'offre le derby et rejoint Tottenham en finale

Au lendemain de la qualification de Tottenham contre Brentford (2-0), Manchester City a pris le meilleur sur Manchester United à Old Trafford (2-0), mercredi soir, lors de la seconde demi-finale de la Carabao Cup. Les Citizens de Josep Guardiola ont fait la différence en seconde période sur des buts de John Stones (50e) et Fernandinho (83e). Tenant du titre, le club mancunien visera un quatrième succès de rang dans la compétition, contre des Spurs qui n'ont plus soulevé le trophée depuis 2008.