Carabao Cup : Manchester United éliminé par West Ham, Chelsea et Arsenal se qualifient





Sans Cristiano Ronaldo, les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer quittent la compétition sur un but de Manuel Lanzini (9e). Chelsea passe au forceps aux dépens d’Aston Villa (1-1, 4-3 tab), à Stamford Bridge. Timo Werner a marqué lors du temps réglementaire. Arsenal se qualifie facilement contre Wimbledon (3-0), à l’Emirates Stadium, sur des buts d’Alexandre Lacazette (11e sur penalty), Emile Smith Rowe (77e) et Eddie Nketiah (80e). Tottenham gagne à Wolverhampton (2-2, 3-2 tab). Les Spurs se sont compliqués la tâche après avoir mené de deux buts, signés Tanguy Ndombélé et Harry Kane, mais l’essentiel est assuré pour les joueurs de Nuno Espirito Santo. Enfin, Leicester City et Brighton and Hove Albion accèdent au prochain tour après avoir éliminé respectivement Millwall (2-0) et Swansea City (2-0).



Manchester United a été sorti mercredi par West Ham United (0-1), à Old Trafford, lors du 3e tour de la Carabao Cup. Trois jours après avoir battu West Ham United en Premier League (2-1), Manchester United a cette fois cédé contre ces mêmes Hammers (0-1), mercredi soir à Old Trafford, pour le compte du 3e tour de la Carabao Cup.